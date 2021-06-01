Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.
Фото из архива БЕЛТА
– Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27–28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании, – говорится в сообщении.
Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве. Главы правительств скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие в энергетике и транспортной сфере
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