Правительство в ближайшее время сконцентрируется на решении задач, которые были определены во время Послания Президента белорусскому народу и Парламенту. Об этом заявил журналистам Премьер-министр Роман Головченко после того, как досрочно проголосовал на выборах Президента в 29-й столичной гимназии.
Дом Правительства. Фото: архив БЕЛТА
- Ориентиры определены в Послании Президента. Ничего кардинально не меняется. Правительство должно найти инструменты для реализации этих задач. Конечно, упор сейчас на развитие регионов, построение страны, комфортной для жизни не только в столице и областных городах, но и по всей стране. Это не простая задача, но мы будем ее решать.
По словам Премьер-министра, еще один важный блок, который сейчас будет особо важен - это сделать всех белорусов хозяевами на земле.
- Создать условия, когда каждый человек будет иметь не только право, но и возможность быть хозяином на своем участке земли. Это высокая цель, но для ее эффективной реализации, конечно, нужно принять много решений и нормативных и так далее. Поэтому Правительству есть над чем работать в будущей пятилетке.
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Премьер-министр рассказал о задачах, над которыми будет работать Правительство в ближайшей пятилетке
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