Премьер-министр Эстонии уходит в отставку на фоне коррупционного скандала

Свое решение Ратас прокомментировал так:Премьер-министр Эстонии также отметил, что его заявление фактически означает конец нынешней правящей коалиции. Ее возглавляет Центристская партия, в состав входят также Консервативная народная партия и партия «Отечество».Ранее стало известно, что из-за произошедшего полномочия сложит генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.Коротко о коррупционном скандале. Государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco. Прокуратура утверждает, что Тедер пожертвовал до миллиона евро Центристской партии в обмен на получение Porto Franco госкредита на 39,3 миллиона евро. В прошлом году правительство Эстонии одобрило кредит, причем по ставке, со слов конкурентов компании, в пять раз меньше среднестатистической. В учреждении, через которое было получено одобрение на кредит, уже прошел обыск.