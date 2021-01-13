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Премьер-министр Эстонии уходит в отставку на фоне коррупционного скандала

Глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил о своем уходе в отставку. Делает это политик на фоне коррупционного скандала из-за выдачи государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, пишет ТАСС.


Свое решение Ратас прокомментировал так:

– В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации исходя из своих ценностей я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным.

Премьер-министр Эстонии также отметил, что его заявление фактически означает конец нынешней правящей коалиции. Ее возглавляет Центристская партия, в состав входят также Консервативная народная партия и партия «Отечество». 

Ранее стало известно, что из-за произошедшего полномочия сложит генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Коротко о коррупционном скандале. Государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco. Прокуратура утверждает, что Тедер пожертвовал до миллиона евро Центристской партии в обмен на получение Porto Franco госкредита на 39,3 миллиона евро. В прошлом году правительство Эстонии одобрило кредит, причем по ставке, со слов конкурентов компании, в пять раз меньше среднестатистической. В учреждении, через которое было получено одобрение на кредит, уже прошел обыск.
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Фото: РЕЙТЕР
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