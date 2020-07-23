Премьер-министр: экспорт – основной источник притока валюты

Об этом журналистам по итогам совещания Президента с руководством экономического блока страны заявил Премьер-министр Роман Головченко:





- Экспорт - это основной источник притока валютных средств в страну. Поэтому это безусловный приоритет. В этом году очень хорошие погодные условия, которые способствую очень хорошему урожаю. Задача сейчас – не потерять урожай. Спрос на продовольствие большой. Мы и так смогли за относительно небольшой период существенно нарастить экспорт продовольствия и в Китай, и Россию, и в Польшу, и в Украину.

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