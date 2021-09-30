Преимущественно без осадков и ночные заморозки: прогноз погоды в Беларуси на 1 октября

Ведомство распространило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении в связи с тем, что ночью местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0... -3 °С., ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в западных районах пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 °С, в западных районах до +9 °С. Местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории ожидаются ночные заморозки 0... -3 °С. Днем прогнозируется от +10 до +16 °С.будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем по северо-западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1... +8 °С, местами по востоку прогнозируются заморозки 0... -2 °С. Днем столбики термометров покажут +10... +16 °С.также будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2... +8 °С, а днем +11... +17 °С, по юго-западу до +19 °С.