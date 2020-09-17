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  2. Представлялся датчанином: минчанин обманом выманил у жителей столицы и Могилева более 237 тысяч рублей

Представлялся датчанином: минчанин обманом выманил у жителей столицы и Могилева более 237 тысяч рублей

Прокуратура Могилева поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего минчанина, обвиняемого в совершении покушения на мошенничество – повторно и в особо крупном размере.


Старший помощник прокурора Могилевa Мария Ивутина рассказала, что аферист ранее уже был судим. Но, выйдя на свободу, вновь ступил на скользкую дорожку. За два года (с августа 2017-го по декабрь 2019-го) пытался обманом завладеть деньгами жителей Минска и Могилева – на сумму свыше 283 тысяч рублей. 237 тысяч рублей при этом перекочевали в его карман:

– Деньги от потерпевших получал под разными предлогами. Как правило, представлялся сотрудником компании из Дании и обещал привлечь инвестиции для реализации разных проектов на территории Беларуси. Другим предлагал организовать в Дании учебу и проживание и за решение этого вопроса тоже брал деньги.

Обвиняемый ранее на самом деле жил в Дании, потому ему были знакомы особенности скандинавской жизни, видимость успешного предпринимателя той страны он играл довольно убедительно, чем и подкупил пострадавших. За свои действия ему придется ответить по всей строгости закона. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на 6 с половиной лет с отбыванием наказания в ИК в условиях строгого режима. Ему также придется уплатить штраф в размере 100 базовых величин.

Решение пока еще не вступило в законную силу.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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