Представлялся датчанином: минчанин обманом выманил у жителей столицы и Могилева более 237 тысяч рублей

рассказала, что аферист ранее уже был судим. Но, выйдя на свободу, вновь ступил на скользкую дорожку. За два года (с августа 2017-го по декабрь 2019-го) пытался обманом завладеть деньгами жителей Минска и Могилева – на сумму свыше 283 тысяч рублей. 237 тысяч рублей при этом перекочевали в его карман:Обвиняемый ранее на самом деле жил в Дании, потому ему были знакомы особенности скандинавской жизни, видимость успешного предпринимателя той страны он играл довольно убедительно, чем и подкупил пострадавших. За свои действия ему придется ответить по всей строгости закона. Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы на 6 с половиной лет с отбыванием наказания в ИК в условиях строгого режима. Ему также придется уплатить штраф в размере 100 базовых величин.Решение пока еще не вступило в законную силу.