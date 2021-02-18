Субкомпактный кроссовер Honda HR-V сменил поколение. Вместе с вариантом модели для Европы показан также японский брат-близнец Vezel. Третий HR-V приобрел целиком новый дизайн экстерьера и интерьера, сообщает Motor.ru.
Модель Honda HR-V второго поколения производится с 2013 года и предлагается под разными именами: в Японии – Vezel, в Китае – XR-V. Новинка отличается от всех транспортных средств, выпущенных ранее. Для автомобиля предусмотрен совершенно новый дизайн, включающий ярко выраженный купеобразный профиль, длинный капот, интегрированную решетку радиатора и боковые панели с меньшим числом сложных переходов.
Целиком обновленный салон стал более минималистическим. Теперь перед водителем располагается тонкая передняя панель с четырьмя дефлекторами вентиляции. Под отдельно стоящим дисплеем мультимедиа находится компактный аналоговый блок управления климат-контролем, а по краям – поворотные переключатели боковых воздуховодов, создающих эффект бриза. Панорамная крыша HR-V разработана из стекла с низкоэмиссионным напылением, отражающим инфракрасное излучение.
Фото: Honda
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Представлен кроссовер Honda HR-V нового поколения
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