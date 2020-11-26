Представители турбизнеса выступают за координацию действий с Минздравом и Минспорта в интересах путешественников

– говорится в сообщении на сайте РСТО.Подобное взаимодействие, полагают в бизнес-союзах, поможет путешественникам избежать неприятных ситуаций при возвращении из-за границы.– сказано в письме.Авторы письма констатируют: в настоящее время турбизнес получает информацию постфактум после ее официального опубликования, то есть в момент начала действия ограничений.– подчеркивается в письме.