Представители турбизнеса выступают за координацию действий с Минздравом и Минспорта в интересах путешественников

Два туристических бизнес-объединения Беларуси – Республиканский союз туристических организаций (РСТО) и Республиканская ассоциация туристических агентств – выступают с предложением более тесного взаимодействия с Министерством здравоохранения и Министерством спорта и туризма в интересах путешественников.
– Два общественных объединения – Республиканский союз туристических организаций и Республиканская ассоциация туристических агентств – направили совместное письмо в Министерство здравоохранения и Министерство спорта и туризма, в котором просят ведомства провести совместную рабочую встречу по проблемным вопросам в сфере туризма, возникшим из-за пандемии COVID-19, – говорится в сообщении на сайте РСТО.
Подобное взаимодействие, полагают в бизнес-союзах, поможет путешественникам избежать неприятных ситуаций при возвращении из-за границы.
–За последние несколько недель ситуация с пандемией стала ухудшаться, – сказано в письме. – Вводимые новые ограничения сводят продажи в туризме практически к нулю, как это было в марте –июне 2020 года. Мы понимаем, что забота о здоровье населения – это очень важная и ответственная задача. Мы также заинтересованы в том, чтобы путешествия по территории Беларуси и за ее пределами были максимально безопасными для наших путешественников. Для этого нам крайне важно оперативно владеть информацией, чтобы заранее предусмотреть все возможные риски и обезопасить путешествия.
Авторы письма констатируют: в настоящее время турбизнес получает информацию постфактум после ее официального опубликования, то есть в момент начала действия ограничений.
– Это не позволяет нам оперативно реагировать и информировать наших клиентов, – подчеркивается в письме. – В связи с вышеизложенным просим вас провести встречу в целях выработки оптимального механизма оперативного взаимодействия представителей Министерства здравоохранения и представителей туристической отрасли.
В перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, по состоянию на начало ноября входило 138 государств. С 3 ноября в список включено 7 стран, ранее исключенных из него: Албания, Германия, Италия, Кипр, Сан-Марино, Монако и Латвия.
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Представители турбизнеса выступают за координацию действий с Минздравом и Минспорта в интересах путешественников
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ