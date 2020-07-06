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Представители РОО «Белая Русь» вручили подарки мамам, чьи дети родились 3 июля

Комплект из одеяла и подушки, погремушки и набор косметики для ухода за новорожденными передали сегодня врачам представители республиканского общественного объединения «Белая Русь» для мам, чьи дети появились на свет в родильном отделении 1-й городской клинической больницы Минска.

За сутки 3 июля здесь приняли восемь малышей.

— Это особенные для нас дети, — отметила председатель Первомайской районной организации Минска РОО «Белая Русь» Людмила Матюшкова. — Мы приготовили подарки для каждого из них, ведь они — символ нашей красивой, процветающей, сильной страны.

Подарки для мамочек принял главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов. Он выразил благодарность представителям общественной организации за приятную инициативу:

— В День Независимости в нашей клинике родилось 5 мальчиков и 3 девочки. Все наши коллеги в этот день работали в штатном режиме. Даже наоборот, во время значимых республиканских праздников учреждения здравоохранения усиливаются работой высококвалифицированных специалистов. И все же самый большой праздник для наших врачей и акушеров на смене  — это появление на свет нового человека.

Татьяна Чаленко с новорожденной дочкой Майей готовится к выписке домой, где ее ждут два сына. Теперь уже многодетная мама с радостью приняла подарки.

— Я очень рада, что рожала именно здесь, — поделилась впечатлениями женщина. — Тут невероятно доброжелательная атмосфера, которая создана самим коллективом. Хотелось бы выразить особые слова благодарности врачам-акушерам-гинекологам Елене Дворник, Дмитрию Трофимчику и Ольге Тукач. Кроме того, большая благодарность государству за то, что у нас работает программа защиты материнства и детства. Став многодетной, надеюсь и на поддержку по программе семейного капитала. Для любой мамы очень важно чувствовать себя в безопасности. Именно это — залог здоровья ее самой и ее детей. Моя доченька родилась в День Независимости, а значит, что теперь каждый год в день ее рождения у нее гарантированно будет выходной, а еще возможность попасть на светское мероприятие с салютом!

Акция «Белая Русь» — с любовью к детям!» проводится уже 12-й год подряд во всех родильных домах и отделениях больниц Минска. За это время в День Независимости в столице родилось 698 детей. В этом году на свет появились 43 малыша: 20 мальчиков и 23 девочки.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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