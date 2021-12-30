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Представители Молодежного парламента при Национальном собрании поздравили ребят из многодетных семей

Представители Молодежного парламента при Национальном собрании присоединились к республиканской благотворительный акции «Наши дети» и поздравили ребят, воспитывающихся в многодетных семьях.


Адресом заботы был выбран Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. Любимые новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка – привезли с собой не только большой запас шуток и игр, но и сладкие подарки. Студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Никита Рачиловский признается: это его дебют в роли Дедушки Мороза:

– Несмотря на то что учусь в педагогическом вузе, играть бородатого волшебника на детском празднике довелось впервые. Чтобы смеяться и говорить в характерной для Дедушки манере, пришлось даже порепетировать накануне.


Знакомимся с юными гостями праздника. Семилетняя Алена Кобец – одна из самых нарядных: девочка приехала на праздник в платье изумрудного цвета. Объясняет: именно так в ее представлении выглядят настоящие принцессы. А вот на вопрос, что попросила под елочку у Деда Мороза, Алена рассуждает:

– Не загадываю ничего конкретного – хочу, чтобы подарок стал сюрпризом.


Детей и родителей поздравил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич:

– В это время чудес хочется, чтобы сказка пришла в дом каждого из вас, чтобы на некоторое время мы все забыли о той предпраздничной суете, которая охватывает нас в конце года, порадовались и загадали желание.


Социальное учреждение, куда приехали члены Молодежного парламента, было выбрано неслучайно, заметил Егор Макаревич:

– Мы выбрали ребят, которые воспитываются в многодетных семьях, потому что прекрасно понимаем: фундаментом нашего государства является большая крепкая семья. «Наши дети» – это хорошая добрая акция, которая призвана показать важность сохранения семейных ценностей.











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Фото: Александр КУШНЕР
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