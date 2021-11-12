Представитель Ватикана в Беларуси: католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами

- подчеркнул представитель Ватикана в Беларуси.Анте Йозич уверен:- отметил Апостольский нунций. -- сообщил Анте Йозич.Он считает, что в данный момент необходима солидарность всех, чтобы спасать жизни людей и найти наилучшее решение для тех, кто находится на границе с Польшей.поделился представитель Ватикана. -- подчеркнул Апостольский нунций.