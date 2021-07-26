Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы

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РИА Новости

, – отметила представитель певицы.Напомним, исполнительница популярных хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты» находится на ИВЛ с 19 июня. При этом тест на COVID-19 у МакSим был отрицательный. Знаменитость долгое время находилась в крайне тяжелом состоянии.