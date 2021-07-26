Стали известны новые подробности о состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального менеджера артистки Маргариту Соколову.
Фото: РИА Новости
– Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит, – отметила представитель певицы.
Напомним, исполнительница популярных хитов «Трудный возраст» и «Знаешь ли ты» находится на ИВЛ с 19 июня. При этом тест на COVID-19 у МакSим был отрицательный. Знаменитость долгое время находилась в крайне тяжелом состоянии.
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Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы
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