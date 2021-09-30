Представитель ГКСЭ: в Беларуси все кустарно изготовленные наркотические вещества автоматически попадают под контроль

Об этом в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио рассказала государственный медицинский судебный эксперт УГКСЭ по Минску Ольга Вергун.
В эфире обсудили проблему, связанную с изготовлением наркотиков. Ранее, когда в определенных лабораториях меняли формулу вещества, можно было легко получить другой вариант, который не являлся запрещенным. Ольга Вергун рассказала, как теперь осуществляется контроль над такими действиями:
– В 2015 году было принято постановление о внесении в список запрещенных веществ базовой структуры. И независимо от того, как химически изменяется формула, базовая структура уже запрещает это вещество, если там есть этот цикл. Все кустарно изготовленные наркотические вещества автоматически попадают под контроль. Благодаря этому закону нам стало легче работать, – объяснила она.
По словам эксперта, актуальный список запрещенных веществ достаточно большой. Она добавила, что ГКСЭ, Министерство здравоохранения, МВД Беларуси действуют на опережение.
Фото из архива БЕЛТА