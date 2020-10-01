Директором Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии назначена представитель Беларуси Наталья Жукова, сообщается на официальном сайте ЕЭК.
Наталья Жукова родилась 12 декабря 1960 года. В 1984 году окончила Минский государственный медицинский институт. 30 лет проработала в области санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и защиты прав потребителей на различных должностях в органах Беларуси. С 2013 по 2016 годы была главным государственным санитарным врачом Минска. С 2016 года занимала должность заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Беларуси. Курировала весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Фото: ЕЭК
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Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК
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