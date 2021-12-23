Председателем правления Белорусского союза музыкальных деятелей избран Юрий Гильдюк

Такое решение принял VI съезд общественного объединения «Белорусский союз музыкальных деятелей», который прошел в Минске в эти предновогодние дни.

Место председателя одного из крупнейших и влиятельнейших творческих союзов Беларуси больше года оставалось вакантным.

Выступает Наталья Витченко.

– До сих пор мы не можем поверить в уход нашего любимого бессменного председателя, народного артиста Беларуси, профессора, лауреата Государственной премии Михаила Павловича Дриневского, – говорит первый заместитель председателя правления БСТД Наталья Витченко. – Целый год мы трудились без него, стараясь поддержать ту высокую планку, которая была взята при его жизни.

Осиротел и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, которым Михаил Павлович руководил почти полвека. Поистине есть люди незаменимые.

Но время и жизнь идут вперед. И не может общественная организация, объединяющая около 1400 человек, с широкой сетью региональных отделений, творческих ассоциаций и коллективов долго оставаться без руководителя. Хотя даже за последний год Белорусский союз музыкальных деятелей в сотрудничестве с Министерством культуры и другими организациями осуществил множество успешных проектов. Достаточно вспомнить «Хоровое вече».

Заслуженный артист Республики Беларусь, профессор Юрий Николаевич Гильдюк – великолепный концертирующий пианист, один из самых уважаемых и ярких педагогов Белорусской государственной академии музыки, а к тому же еще и опытнейший организатор.

Юрий Гильдюк и Александр Никита на съезде БСМД.



Почти сорок лет Юрий Николаевич является художественным руководителем Белорусской государственной филармонии. Его усилиями филармония успешно пережила нелегкие перестроечные и постперестроечные времена, модернизировалась, освоила новые формы работы и с артистами, и со зрителями.

И, несмотря на колоссальную загруженность, Юрий Николаевич всегда находил время и на общественную деятельность.

– Для нас очень важно, что Юрий Николаевич с первого дня рождения сначала Музыкального общества, а потом Союза музыкальных деятелей находится в нашем активе, – говорит Наталья Витченко. – Когда-то, еще в 1980-е годы, он возглавлял у нас Ассоциацию профессиональных пианистов, был председателем минского городского отделения нашей организации. Потом он повысил свой статус и в последние 30 лет был членом президиума, принимал активное участие во всех наших мероприятиях, в обсуждении проблем. И мы видим в Юрии Николаевиче именно того человека, который подхватит эстафету Михаила Павловича Дриневского и будет с нами долгие-долгие годы творческой жизни.

Судя по бурным аплодисментам, которыми было встречено избрание нового председателя, эту мысль разделяют и рядовые члены организации.

С ответным благодарственным словом выступает Юрий Гильдюк.



– В какой-то степени для меня это предложение неожиданное, потому что у меня действительно много обязанностей, – сказал в своей ответной речи Юрий Николаевич Гильдюк. – Я художественный руководитель филармонии. У меня студенты, я профессор академии музыки. Тем не менее я чрезвычайно благодарен за то, что все единогласно меня поддержали. Для меня будет в высшей степени важно продолжить дело Михаила Павловича Дриневского – моего друга и соратника по очень многим вопросам. Для меня дорого все, что делает наше музыкальное содружество, и я постараюсь соответствовать всем вам.

Обновился и президиум правления, куда вошли очень известные и уважаемые люди. В том числе ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, два композитора – Виктор Войтик и Леонид Захлевный, художественный руководитель Национального академического народного оркестра Республики Беларусь Михаил Козинец, директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. Одно лишь перечисление полных титулов, почетных званий и обязанностей этих людей заняло бы несколько десятков строк.

Екатерина Дулова и Ирина Дрига в кулуарах съезда.



Любопытно, что Екатерина Дулова введена в состав правления впервые. Памятуя о том, что она является еще и председателем Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, можно сделать вывод, что Белорусский союз музыкальных деятелей будет намного плотнее взаимодействовать с государством в вопросах концертной деятельности, в организации и проведении музыкальных конкурсов, в работе с творческой молодежью и студентами.

В наступающем году Белорусский союз музыкальных деятелей будет отмечать 35-летие. Возраст зрелый, но еще молодой. Прекрасно, что союз входит в этот год с новыми силами и новыми перспективами.

juliaandr@gmail.com