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  2. Председателем правления Белорусского союза музыкальных деятелей избран Юрий Гильдюк

Председателем правления Белорусского союза музыкальных деятелей избран Юрий Гильдюк

Такое решение принял VI съезд общественного объединения «Белорусский союз музыкальных деятелей», который прошел в Минске в эти предновогодние дни.

Место председателя одного из крупнейших и влиятельнейших творческих союзов Беларуси больше года оставалось вакантным.

Выступает Наталья Витченко.

– До сих пор мы не можем поверить в уход нашего любимого бессменного председателя, народного артиста Беларуси, профессора, лауреата Государственной премии Михаила Павловича Дриневского, – говорит первый заместитель председателя правления БСТД Наталья Витченко. – Целый год мы трудились без него, стараясь поддержать ту высокую планку, которая была взята при его жизни.

Осиротел и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, которым Михаил Павлович руководил почти полвека. Поистине есть люди незаменимые.

Но время и жизнь идут вперед. И не может общественная организация, объединяющая около 1400 человек, с широкой сетью региональных отделений, творческих ассоциаций и коллективов долго оставаться без руководителя. Хотя даже за последний год Белорусский союз музыкальных деятелей в сотрудничестве с Министерством культуры и другими организациями осуществил множество успешных проектов. Достаточно вспомнить «Хоровое вече».

Заслуженный артист Республики Беларусь, профессор Юрий Николаевич Гильдюк – великолепный концертирующий пианист, один из самых уважаемых и ярких педагогов Белорусской государственной академии музыки, а к тому же еще и опытнейший организатор.

Юрий Гильдюк и Александр Никита на съезде БСМД.

Почти сорок лет Юрий Николаевич является художественным руководителем Белорусской государственной филармонии. Его усилиями филармония успешно пережила нелегкие перестроечные и постперестроечные времена, модернизировалась, освоила новые формы работы и с артистами, и со зрителями.

И, несмотря на колоссальную загруженность, Юрий Николаевич всегда находил время и на общественную деятельность.

– Для нас очень важно, что Юрий Николаевич с первого дня рождения сначала Музыкального общества, а потом Союза музыкальных деятелей находится в нашем активе, – говорит Наталья Витченко. – Когда-то, еще в 1980-е годы, он возглавлял у нас Ассоциацию профессиональных пианистов, был председателем минского городского отделения нашей организации. Потом он повысил свой статус и в последние 30 лет был членом президиума, принимал активное участие во всех наших мероприятиях, в обсуждении проблем. И мы видим в Юрии Николаевиче именно того человека, который подхватит эстафету Михаила Павловича Дриневского и будет с нами долгие-долгие годы творческой жизни.

Судя по бурным аплодисментам, которыми было встречено избрание нового председателя, эту мысль разделяют и рядовые члены организации.

С ответным благодарственным словом выступает Юрий Гильдюк.

– В какой-то степени для меня это предложение неожиданное, потому что у меня действительно много обязанностей, – сказал в своей ответной речи Юрий Николаевич Гильдюк. – Я художественный руководитель филармонии. У меня студенты, я профессор академии музыки. Тем не менее я чрезвычайно благодарен за то, что все единогласно меня поддержали. Для меня будет в высшей степени важно продолжить дело Михаила Павловича Дриневского – моего друга и соратника по очень многим вопросам. Для меня дорого все, что делает наше музыкальное содружество, и я постараюсь соответствовать всем вам.

Обновился и президиум правления, куда вошли очень известные и уважаемые люди. В том числе ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, два композитора – Виктор Войтик и Леонид Захлевный, художественный руководитель Национального академического народного оркестра Республики Беларусь Михаил Козинец, директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. Одно лишь перечисление полных титулов, почетных званий и обязанностей этих людей заняло бы несколько десятков строк.

Екатерина Дулова и Ирина Дрига в кулуарах съезда.

Любопытно, что Екатерина Дулова введена в состав правления впервые. Памятуя о том, что она является еще и председателем Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, можно сделать вывод, что Белорусский союз музыкальных деятелей будет намного плотнее взаимодействовать с государством в вопросах концертной деятельности, в организации и проведении музыкальных конкурсов, в работе с творческой молодежью и студентами.

В наступающем году Белорусский союз музыкальных деятелей будет отмечать 35-летие. Возраст зрелый, но еще молодой. Прекрасно, что союз входит в этот год с новыми силами и новыми перспективами.

juliaandr@gmail.com

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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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