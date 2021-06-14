Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета, отвечая на вопрос журналистов, рассказал, что гражданка России, задержанная в минском аэропорту 23 мая, изначально являлась подозреваемой как участник массовых беспорядков.
– Но практически сразу она стала подозреваемой, позже – обвиняемой по статье за разжигание социальной вражды и розни. Софья являлась администратором телеграм-каналов, где выкладывались данные силовиков и государственных служащих. Это "Черная книга Беларуси" и другие телеграм-каналы.
Дмитрий Гора также подчеркнул, что оперативная работа постоянно шла и Софья в том числе находилась в поле зрения правоохранителей как лицо, возможно, причастное к противоправным действиям.
– После того как она оказалась здесь, она сразу же дала показания о том, что являлась администратором этих телеграм-каналов, – отметил Гора.
Он также рассказал, что задержанный вместе с ней Роман Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям: за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организацию массовых беспорядков и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
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Председатель СК: Софья Сапега обвиняется в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни
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