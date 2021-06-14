Председатель СК: Софья Сапега обвиняется в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни

Дмитрий Гора также подчеркнул, что оперативная работа постоянно шла и Софья в том числе находилась в поле зрения правоохранителей как лицо, возможно, причастное к противоправным действиям., – отметил Гора.Он также рассказал, что задержанный вместе с ней Роман Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям: за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, организацию массовых беспорядков и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.