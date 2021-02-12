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  2. Председатель правления Союза белорусов Латвии: Беларуси есть чем гордиться

Председатель правления Союза белорусов Латвии: Беларуси есть чем гордиться

Такое мнение sb.by высказала участник VI Всебелорусского народного собрания, председатель правления Союза белорусов Латвии Елена Лазарева:


- Мы гордимся достижениями Беларуси, где не на словах, а на деле в центре государственной политики – справедливость, повышение благосостояния людей,  качества жизни белорусского народа. Говорят, со стороны виднее. И я скажу прямо: Беларуси есть чем гордиться. Меня всегда восхищают ваши прекрасные, натуральные продукты питания. У вас великолепно развиты медицина и образование, на высоком уровне информационные технологии. Вы сохранили промышленные предприятия, что служит базой для развития экономики. Когда меня в Латвии спрашивают, почему в Беларуси провалилась попытка свержения власти, я отвечаю: именно сильная социальная политика стала залогом того, что большинство белорусского населения не поддержало и никогда не поддержит революцию.

Председатель правления Союза белорусов Латвии пожелала белорусскому народу развиваться, идти вперед:

- Лозунг Всебелорусского народного собрания «Единство. Развитие. Независимость» - тот путь, которым идет Беларусь. Без единства общества будет сложно развиваться, а без развития невозможно сохранить независимость.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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