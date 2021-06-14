Председатель правления РСТО: белорусские туристы не спешат отказываться от отдыха за рубежом

Подавляющее большинство туристов, лишившихся в начале лета возможности отдохнуть за границей из-за отмены авиарейсов по не зависящим от белорусской стороны причинам, не спешат отказываться от отдыха за рубежом. Об этом сообщил в комментарии сайту Республиканского союза туристических организаций (https://www.toursoyuz.by/) председатель правления РСТО Руслан Сегенюк.
— Приблизительно 70 процентов переносят свой отдых на открытые направления, около 25 процентов ждут открытия приостановленных направлений и всего около 5 процентов поменяли планы и отказались от отдыха, — сказал он. — Каждому туристу предлагается индивидуальный вариант: перенос на другое направление, депонирование денежных средств до момента его решения по отдыху или план по возврату средств (после возврата средств от иностранных партнеров и авиакомпании). Нам всем нужно набраться немного терпения, и постепенно — от ближайших дат до более дальних — туроператоры и турагенты закроют все вопросы.
По мнению эксперта, фаворитом сезона в секторе выездного туризма, скорее всего, станет Турция:
— Вероятнее всего, Турция этим летом станет лидером по отправленным туристам из Беларуси. А в номинации «Прорыв сезона» я бы, пожалуй, отметил ОАЭ и Грузию с их полностью заполненными рейсами. Но давайте дождемся осени и посчитаем цыплят. Очень надеюсь, и прикладываются все усилия, чтобы этот туристический сезон стал не только сезоном потрясений, но и приятных сюрпризов. Ждем новостей.
Руслан Сегенюк полагает, что актуальные ныне направления способны заменить временно потерянные:
— В условиях ограниченного выбора вполне способны, присутствует даже своего рода «ассортимент» — Турция, Египет, Грузия, ОАЭ. Но надо понимать, что это все равно абсолютно разные продукты.
Председатель правления РСТО обратил внимание на то, что на данный момент благодаря «Белавиа» удается закрывать существующие потребности и добавлять необходимое количество бортов на актуальные направления. Но работы у турфирм очень много:
— Представьте: в течении примерно полугода турагенты работали по подбору и оформлению оптимального для каждого туриста варианта отдыха в Черногории, Албании, Греции, Болгарии, Тунисе и на Кипре — это около 50.000 оформленных туристов. Туристы выбрали, агенты оплатили туроператорам, туроператоры партнерам заграницу и в авиакомпанию. А теперь десяткам тысяч туристов нужно предложить альтернативу из доступных направлений, подобрать с ними новые варианты, решить все вопросы по документам и переносам оплат, забронировать все у других партнеров по новой. И главное, все это в максимально, нереально сжатые сроки.
По словам Руслана Сегенюка, большинство туристов осознает, что вины туроператоров или турагентов в сложившейся ситуации нет.
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Председатель правления РСТО: белорусские туристы не спешат отказываться от отдыха за рубежом
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