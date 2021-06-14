Председатель правления РСТО: белорусские туристы не спешат отказываться от отдыха за рубежом

, — сказал он. —По мнению эксперта, фаворитом сезона в секторе выездного туризма, скорее всего, станет Турция:Руслан Сегенюк полагает, что актуальные ныне направления способны заменить временно потерянные:Председатель правления РСТО обратил внимание на то, что на данный момент благодаря «Белавиа» удается закрывать существующие потребности и добавлять необходимое количество бортов на актуальные направления. Но работы у турфирм очень много:По словам Руслана Сегенюка, большинство туристов осознает, что вины туроператоров или турагентов в сложившейся ситуации нет.