Председатель КГБ принял участие в акции «Наши дети» и посетил «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»

– спрашивал, улыбаясь во все 32, маленький Миша из Новополоцка, узнав, что в палату вот-вот зайдет председатель КГБ. Мальчик в этом году пошел в первый класс, правда, дистанционно. У Миши есть некоторые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но он настроен оптимистично и очень старается, выполняя все упражнения. И вот-вот пойдет сам, без опоры.– рассказывает его мама Юлия Дубовцева, вместе с сыном они приехали из Новополоцка.Юлия рассказывает, что помогли особые тренажеры (в том числе с использованием технологий виртуальной реальности), с помощью которых Миша учится самостоятельно ходить, а также медицинские препараты, которые расслабили его мышцы.Иван Тертель, вручая руководству сертификат на новое оборудование, а также 180 килограммов конфет для ребят, отметил, что КГБ оказывает помощь не только перед Новым годом: