Председатель КГБ принял участие в акции «Наши дети» и посетил «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель поздравил с наступающим Новым годом ребят, которые проходят реабилитацию в Минском городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. Комитет шефствует над учреждением уже почти 20 лет. Не раз центру оказывалась различная помощь. Оборудование, которое используется для реабилитации, не только дорогостоящее, но и малодоступное. Силами офицерского собрания КГБ удавалось найти и закупить десятки редких тренажеров. В этом году ведомственным объединением офицеров было принято решение подарить подшефному учреждению новое оборудование – аппарат для иппотерапии и дополнительное приспособление для гидротерапии.
– Генерал! Это генерал? – спрашивал, улыбаясь во все 32, маленький Миша из Новополоцка, узнав, что в палату вот-вот зайдет председатель КГБ. Мальчик в этом году пошел в первый класс, правда, дистанционно. У Миши есть некоторые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но он настроен оптимистично и очень старается, выполняя все упражнения. И вот-вот пойдет сам, без опоры.
– Миша приезжает сюда на реабилитацию с трех лет, – рассказывает его мама Юлия Дубовцева, вместе с сыном они приехали из Новополоцка. – Мы очень сильно хотели попасть в этот центр. И именно здесь у ребенка началась положительная динамика.
Юлия рассказывает, что помогли особые тренажеры (в том числе с использованием технологий виртуальной реальности), с помощью которых Миша учится самостоятельно ходить, а также медицинские препараты, которые расслабили его мышцы.
Иван Тертель, вручая руководству сертификат на новое оборудование, а также 180 килограммов конфет для ребят, отметил, что КГБ оказывает помощь не только перед Новым годом:
– Сегодня с главным врачом мы обсудили конкретику по возможности закупки и поставки в центр новейших технологий для лечения. Мы рады, что у нас есть такая возможность – помочь родителям и детям в преодолении непростых проблем. Комитет госбезопасности и впредь будет заниматься этой работой.
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Председатель КГБ принял участие в акции «Наши дети» и посетил «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»
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