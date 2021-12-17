Председатель КГБ о Дмитрии Федосюке: Дима всегда будет в наших сердцах

Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил медали Героя Беларуси и орден «За личное мужество» (посмертно) семьям погибших летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.
Здание КГБ Беларуси. Архивное фото
Председатель КГБ Иван Тертель отмечает, что подобная церемония в его практике за всю тридцатилетнюю службу первая, как и первая подобная потеря в рядах КГБ.
– Мы потеряли одного из лучших сотрудников группы «Альфа», он неоднократно участвовал в сложнейших операциях по обезвреживанию преступников. В тот день, когда это случилось, он принял единственное верное решение: фактически закрыл своей грудью товарищей, получил смертельное ранение, но до конца выполнил свой долг.
В этой ситуации сослуживцы стараются поддерживать семью и следовать примеру Дмитрия во всем, рассказал Иван Тертель:
– Это вдохновляющий патриотический момент для всего личного состава Комитета государственной безопасности, для группы «Альфа». Дима всегда будет в наших сердцах, будем стараться быть достойными его поступка и не посрамить ни страну, ни КГБ в тех сложных ситуациях, в которых нам приходится работать практически каждый день.
Председатель КГБ напомнил, что после трагедии и с погибшими летчиками, и с Дмитрием Федосюком нашлись люди (в основном за рубежом), которые попытались использовать гибель ребят для того, чтобы расколоть общество:
– Но они просчитались: и простые люди, и сотрудники силовых структур, наоборот, сплотились, стали одним монолитом. Это стало дополнительным фактором, который позволяет нам защищать интересы Родины, ориентируясь на эти героические поступки.