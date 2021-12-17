Председатель КГБ о Дмитрии Федосюке: Дима всегда будет в наших сердцах

Здание КГБ Беларуси. Архивное фото

отмечает, что подобная церемония в его практике за всю тридцатилетнюю службу первая, как и первая подобная потеря в рядах КГБ.В этой ситуации сослуживцы стараются поддерживать семью и следовать примеру Дмитрия во всем, рассказал Иван Тертель:Председатель КГБ напомнил, что после трагедии и с погибшими летчиками, и с Дмитрием Федосюком нашлись люди (в основном за рубежом), которые попытались использовать гибель ребят для того, чтобы расколоть общество: