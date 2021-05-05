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Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прием жителей области

Со своими вопросами к руководителю региона обратились четыре человека. Два вопроса касались жилья. Гомельчанин Михаил Шоломицкий не согласен с начисленной оценочной стоимостью приватизации квартиры, которая составила 39 тысяч рублей. Жилье переведено в разряд арендного, сумма оплаты для него, человека пенсионного возраста, «тяжеловата». Конечно, хотелось бы приватизировать квартиру, но по разумной стоимости, а то получается, что за нее придется вносить плату еще и внукам мужчины. В свое время он не позаботился о чеках «Жилье», что смягчило бы приватизацию. Она в стране завершилась, как и выдача чеков. Несмотря на сложность ситуации, губернатор поручил руководству областного ЖКХ еще раз изучить ее и посмотреть, что можно сделать. 


Жительница деревни Новая Уза Буда-Кошелевского района проживает в ветхом жилье, с трудом пережила нынешнюю зиму. В будущем году в населенном пункте должны возвести социальный дом, в котором сельчанке положена в порядке очереди квартира. Переждать ей предлагают в комнате больницы сестринского ухода или в свободном доме с печным отоплением в другом населенном пункте. Варианты женщину не устраивают. Губернатор связался с председателем райисполкома: в районе готовы предоставить пенсионерке и другое временное жилье. Не исключено, что дом, в котором для нее предусмотрена квартира, будет возведен раньше, тогда и вопрос решится для нее кардинально. 

Фермер Николай Горохов из агрогородка Красное Гомельское района, отдавший полвека озеленению, посетовал на то, что у него отобрали земельный участок в деревне Бацунь Буда-Кошелевского района. Он не успел его вовремя обработать из-за болезни. У него же на землю есть планы. Губернатор принял приглашение опытного земледельца посетить хозяйство и все посмотреть на месте. 
Все вопросы взяты главой региона на контроль, за их решение будет спрошено с руководителей соответствующих служб.


Фото: gp.by
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