Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел прием граждан

К руководителю региона обратились с тремя проблемами. Житель Жлобинского района держит шесть коров, сдает молоко государству. За прошлый год от его буренок поступило 25 тонн продукта. Однако в нынешнем году темпы сдачи молока падают. Причина – в разногласиях со сборщиком, который, по мнению сельчанина, занижал жирность. Мужчина вынужден просто выливать молоко на землю. Обращался за содействием в разные инстанции, но пока никто реально не помог.
Двое жителей агрогородка Еремино, что под Гомелем, посетовали на разбитую дорогу. Ее ремонтируют, но ремонта хватает на очень короткий срок. Также сельчане обратили внимание на качество питьевой воды. Ранее было обещано подключить сети к системе «Гомельводоканала», но пока сроки отодвигаются.
Гомельчанин, фанат футбола, заинтересован в развитии этого вида спорта в крае. В последнее время региональный клуб «Гомель» радует результатами, однако надо идти дальше и всячески его поддерживать, считает горожанин. Среди рычагов, которые способны поддержать поступательное футбольное движение, по его мнению, это совершенствование спортивной инфраструктуры, активное вовлечение в занятия подрастающего поколения и многое другое.
Все вопросы взяты руководителем области на контроль, будут изучены и найдены варианты решения.
Фото: gp.by
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