Председатель Чериковского райисполкома Александра Михеенко: «Мы всегда должны помнить тех, кому обязаны жизнью»

Александра Николаевна поблагодарила за помощь в создании сквера Министерство обороны Республики Беларусь, предоставившее образец МиГ-29, руководство военного комиссариата Чериковского и Краснопольского районов, которое подало идею создания в Черикове такого памятного места, Чериковского лесхоза, которое помогло с доставкой самолета, специалистов Чериковского жилкоммунхоза, благоустроивших территорию у сквера. К слову, в его обустройстве есть и заслуга местной молодежи. Ребята со всего района приняли активное участие в конкурсе рисунков-проектов на лучшее оформление сквера в честь Героя Советского Союза. Победил проект учащейся Майского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – базовая школа Анастасии Романюк.Ко дню открытия сквера ребята из Чериковской детской школы искусств подготовили вокальную композицию «Птицы белые», активисты молодежного движения района – патриотический номер «Цветы ветеранам». Как дань памяти ушедшим воинам взрослые и дети зажгли лампадки.Родственники прославленного военного летчика-истребителя Николаенко, присутствовавшие на торжестве, в ответном слове благодарили всех за то, что не забывают их предка-героя. Кстати, имя Николаенко хотят присвоить средней школе № 1 Черикова, где он когда-то учился и которую заканчивает его правнук – 16-летний Назар...Фото Анастасии СЕМЕНОВОЙ и Алеси ХНЫКОВОЙ