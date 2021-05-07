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Председатель Чериковского райисполкома Александра Михеенко: «Мы всегда должны помнить тех, кому обязаны жизнью»

«Великая Отечественная война оставила на нашей земле неизгладимый след, наполненный болью, горечью потерь и разрушений, невосполнимыми утратами и вместе с тем неимоверным мужеством, доблестью и героизмом защитников Отечества. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял независимость нашей Родины. И всегда должны помнить тех, кому обязаны жизнью, передавать эту память из поколения в поколение, бережно храня мир на земле, – отметила сегодня на церемонии открытия сквера в честь земляка, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко, председатель Чериковского райисполкома Александра Михеенко. – Евгений Макарович – один из этих самоотверженных героев, истинных патриотов своей Родины. Открытие сквера – значимое событие в жизни нашего района. Это не просто дань памяти земляку и всем героям войны, но еще и урок мужества и славы для юного поколения».


Александра Николаевна поблагодарила за помощь в создании сквера Министерство обороны Республики Беларусь, предоставившее образец МиГ-29, руководство военного комиссариата Чериковского и Краснопольского районов, которое подало идею создания в Черикове такого памятного места, Чериковского лесхоза, которое помогло с доставкой самолета, специалистов Чериковского жилкоммунхоза, благоустроивших территорию у сквера. К слову, в его обустройстве есть и заслуга местной молодежи. Ребята со всего района приняли активное участие в конкурсе рисунков-проектов на лучшее оформление сквера в честь Героя Советского Союза. Победил проект учащейся Майского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – базовая школа Анастасии Романюк.


Ко дню открытия сквера ребята из Чериковской детской школы искусств подготовили вокальную композицию «Птицы белые», активисты молодежного движения района – патриотический номер «Цветы ветеранам». Как дань памяти ушедшим воинам взрослые и дети зажгли лампадки. 


Родственники прославленного военного летчика-истребителя Николаенко, присутствовавшие на торжестве, в ответном слове благодарили всех за то, что не забывают их предка-героя. Кстати, имя Николаенко хотят присвоить средней школе № 1 Черикова, где он когда-то учился и которую заканчивает его правнук – 16-летний Назар...






Фото Анастасии СЕМЕНОВОЙ и Алеси ХНЫКОВОЙ
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