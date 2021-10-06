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  2. Председатель БСЖ: некоторые журналисты "Комсомольской правды" в Беларуси" травили и унижали сотрудников госСМИ

Председатель БСЖ: некоторые журналисты "Комсомольской правды" в Беларуси" травили и унижали сотрудников госСМИ

Такое мнение выразил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы «Объективно» на ОНТ:

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– Очень многие люди не берут на себя труд посмотреть, чем "Комсомольская правда" в Беларуси" и отдельные корреспонденты этой редакции занимались весь прошлый год. Многие считают, что "КП", которая издается в Москве, это то же самое, что и в Минске. Это не так. После бурной реакции российских коллег я хочу сказать, что в редакции "КП" в Беларуси" находились журналисты, которые травили, унижали, пытались подкупить либо угрозами склонить на свою сторону сотрудников государственных и прогосударственных редакций нашей страны. Это запредельное нарушение этического стандарта, – отметил Андрей Кривошеев. 
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