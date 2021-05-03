Председатель белорусского союза журналистов высказался о деятельности блогеров и перспективах районной прессы

– озвучил свою точку зрения специалист.Андрей Кривошеев добавил, что на видеосервисе YouTube раньше было намного больше свободы.– добавил эксперт.В эфире остановились и на теме работы региональных и центральных белорусских СМИ.– отметил глава союзов журналистов.Специалист добавил, что понимает тех коллег в регионах, которые выступают против создания холдингов.– рассказал Андрей Кривошеев.Он добавил, что Белорусский союз журналистов открыт для любых проектов.