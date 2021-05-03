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  2. Председатель белорусского союза журналистов высказался о деятельности блогеров и перспективах районной прессы

Председатель белорусского союза журналистов высказался о деятельности блогеров и перспективах районной прессы

Эти темы обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым. 


– Союз журналистов делает все, чтобы помогать и поддерживать наших коллег-блогеров. Но только в том случае, если они придерживаются этических стандартов. В этом ключе запланированы и образовательные программы с Министерством информации, и такая новая форма работы, как политические стендапы. Я уверен, что и дальше будут появляться программы, где будут рады ярким и эмоциональным блогерам, которые бы выступали новым голосом части белорусского общества, – озвучил свою точку зрения специалист.

Андрей Кривошеев добавил, что на видеосервисе YouTube раньше было намного больше свободы.


– Но теперь стало меньше негатива. Хорошо, что появилось пространство новых медиа, развитие блогосферы подтолкнуло действовать иначе и журналистов государственных СМИ, – добавил эксперт.

В эфире остановились и на теме работы региональных и центральных белорусских СМИ.

– Региональная пресса очень приблизилась к государственной. Это в большей степени удалось благодаря цифровизации. Районные СМИ, которые имеют свои сайты, активные страницы в соцсетях, YouTube-каналы, блоги, идут в ногу с крупными государственными изданиями. Там мы можем черпать новых талантливых ребят для республиканских медиахолдингов, – отметил глава союзов журналистов.

Специалист добавил, что понимает тех коллег в регионах, которые выступают против создания холдингов.


– В небольшом районе редактор местного издания  – это уважаемый человек. От редакционной политики газеты напрямую зависит, куда и как люди могут обращаться со своими проблемами. Поэтому многие думают, что при объединении в холдинг такой статус будет потерян. Но это ведь наоборот поможет их укрупнить и даст возможность снизить затраты на выпуск. Получится и повысить качество журналистской работы, можно будет проводить семинары, различные мастер-классы. Сейчас наши коллеги мониторят ситуацию в регионах, где есть эффективно действующий холдинг. Мы будем их только защищать, – рассказал Андрей Кривошеев.

Он добавил, что Белорусский союз журналистов открыт для любых проектов. 
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Фото: Михалевич Диана
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