Предприятия концерна «Белгоспищепром» уже произвели больше 1,7 миллиона новогодних подарков

Из них на внутренний рынок отгружено 1,4 миллиона, а на экспорт отправлено около 100 тысяч упаковок со сладостями. Начальник управления по производству продуктов питания Белорусского государственного концерна пищевой промышленности Андрей Мешков уточнил:

– В упаковках с красочным оформлением можно найти шоколад, шоколадные конфеты, ирис, карамель и обязательно новые виды кондитерских изделий. Все создано из качественного сырья. В линейке сезонных наборов более 100 наименований. Их вес различен: от 300 граммов до 3 килограммов. Цена колеблется от 4,15 до 35,31 рубля. Также на прилавках магазинов можно найти текстильные мешочки, жестяные коробки, игрушки с конфетами внутри. А «Коммунарка» и «Спартак» выпустили новогодние подарки в мягкой игрушке, изображающей тигра – символ 2022 года.



