Предновогодний рабочий день Президента. Посещение РНПЦ «Мать и дитя»

Уникальный опыт

Радость материнства

Верить в чудо

Молодцы! Но расслабляться не надо

Кстати

Добрая и многолетняя традиция – 31 декабря в графике Главы государства всегда рабочий день. Причем довольно насыщенный. С самого утра Президент провел хоккейную тренировку и лично поздравил каждого своего соратника по ледовой дружине. После этого направился в РНПЦ «Мать и дитя». Очень символично в Новый год побывать в месте, где зарождается новая жизнь. Но и на этом повестка уходящего года еще не была исчерпана полностью. Финальная точка будет поставлена в полночь. Александр Лукашенко рассказал:Прибыв в РНПЦ, Президент заслушал подробный доклад об организации перинатальной помощи в стране. В частности, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич озвучил такие цифры: по показателю младенческой смертности (2,6 на 1000 родившихся живыми в 2020 году) Беларусь опережает многие развитые страны мира. Вместе с тем каждая смерть ребенка – это огромная трагедия для родителей, заострил внимание министр на важнейшем:Дмитрий Пиневич добавил, что ежегодно в стране рождается около 250 детей с экстремально низкой массой тела. При этом выживаемость таких малышей (от 500 граммов) на первом году жизни составляет более 80 процентов, а первичный выход на инвалидность среди этой категории не превышает 17–18 процентов, что также является высоким показателем.В свою очередьрассказал Президенту об одном из перспективных направлений работ центра – фетоскопической хирургии. Это когда операции проводятся плоду прямо в утробе матери:– В настоящее время мы лечим гемолитическую болезнь новорожденных: фактически внутривенно переливаем детям внутриутробно кровь. При синдроме фето-фетальной трансфузии, когда между двойней есть сеть патологических сосудов, мы коагулируем эти сосуды, в результате 80 процентов таких деток донашиваются до срока. Уже начинаем и оперировать на самом плоде более серьезные операции.Кстати, две недели назад специалисты центра совместно с коллегами РНПЦ неврологии и нейрохирургии провели первую в стране уникальную операцию, в ходе которой на сроке беременности 26–27 недель у ребенка была удалена спинномозговая грыжа. Операция прошла успешно, прогноз на то, что функции нижних конечностей будут сохранены, благоприятный, беременность продолжается.Успехи специалистов РНПЦ «Мать и дитя» впечатляют. Ведь еще совсем недавно детки весом чуть больше полкилограмма шансов выжить практически не имели. Сегодня таких крошечных пациентов в большинстве случаев успешно выхаживают. Но есть и женщины, которые не могут забеременеть. Им в помощь – экстракорпоральное оплодотворение. По белорусскому законодательству одна такая процедура делается бесплатно. В целом система работает, но требует некоторого усовершенствования. Президент затронул данную тему:В частности, по словам Главы государства, речь идет об отсутствии банка данных и генетических материалов для ЭКО. Президент распорядился:Президент детально ознакомился с работой нового корпуса клинического отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей. Посетил лечебный блок, палаты изолятора. Тепло пообщался с пациентками. Здесь говорят вполголоса. Чуткие системы напомнят световым сигналом, если уровень шума будет выше того, который комфортен для маленьких деток. С одной из пациенток поговорили и мы.Молодая мама Диана попала в «Мать и дитя» из Гродненской области. Девочки-двойняшки родились преждевременно, и минимум месяц им придется провести еще вдали от дома. Маленькую Адель, которая оказалась крепче сестренки, уже перевели в отделение недоношенных, а Аглая с мамой пока остаются в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Малышка находится в кувезе, а врачи, отмечает Диана, каждый день делают свою работу и поддерживают таких деток:Диана не скрывает, что иногда, бывает, накатывает отчаяние. Но глядя на отношение персонала, их отношение к своему делу, вера в чудо возвращается. И это чудо рукотворное. Его дарят люди в белых халатах.В завершение – традиционный обмен подарками. Главе государства медики преподнесли дореволюционный деревянный стетоскоп. Он был найден в Куринской амбулатории врача общей практики Витебского района, где до революции работала больница.Глава государства в свою очередь передал центру ультразвуковой аппарат экспертного класса. Он предназначен для проведения широкого спектра исследований: акушерско-гинекологических, урологических, сосудистых и кардиологических, а также в педиатрии и неонатологии. Не остались без подарков пациенты и персонал. В частности, фрукты от коллег Президента Беларуси по СНГ из южных стран. Александр Лукашенко объяснил, что друзья-президенты сделали ему такой презент во время недавнего неформального саммита глав государств Содружества и он с радостью делится с медиками. Обращаясь к ним, Президент сказал:

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, что с открытием нового отделения и закупкой оборудования в нашей стране создан банк грудного молока:

– Пока он работает на индивидуальной основе. Мама приезжает к ребенку, который лежит недоношенный, и сцеживает свое молоко. Мы проводим его анализ – изучаем калорийность, белки, жиры, углеводы, микробиологический контроль. И если все хорошо совпадает, заготавливаем это молоко (как методом пастеризации, так и замораживанием). Это позволит даже без присутствия мамы кормить ребенка натуральным грудным молоком, которое кроме полезных веществ содержит и различные антитела к микроорганизмам, а также поддерживает иммунную систему ребенка.

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