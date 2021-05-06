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Празднование Дня Победы: какие мероприятия планируются в Минске и какую помощь оказывают ветеранам

Во время празднования Дня Победы в Беларуси пройдет ряд праздничных мероприятий. Наибольшая концентрация торжественных площадок – в столице страны. На пресс-конференции журналистам рассказали, какое внимание уделяется сейчас участникам Великой Отечественной войны и их социальной защите.

Сейчас в Беларуси проживает 3337 ветеранов ВОВ, еще 11,5 тысячи – граждане, которые пострадали от последствий фашистской оккупации. По статистике, самым возрастным участникам и инвалидам войны уже более 100 лет, а самым молодым – около 90, это партизаны и подпольщики. Татьяна Федорова, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты, на пресс-конференции подчеркнула:

 «Особый статус ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших лиц в соответствии с пенсионным законодательством позволяет ежемесячно выплачивать им повышенную пенсию. Ранжирование надбавок – от 50 до 500% минимального размера пенсии по возрасту. И сегодня такие выплаты к пенсиям Героев Советского Союза составляют 342 рубля. В республике этих людей двое – Иван Кустов и Василий Мичурин. Для того чтобы выявить, какие у ветеранов есть проблемы, мы ежегодно проводим мониторинг материально-жилищных условий.  Делается это в первом квартале, чтобы к 9 Мая пожилые люди не были чем-то обременены. Помощь к 1 мая 2021 года получили 850 представителей данной категории».

Для ветеранов, жителей и гостей столицы 7–9 мая пройдут праздничные мероприятия, в том числе возложение цветов к мемориалам и чествование государственных символов. Вадим Лукашевич, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны, рассказал, что при летной погоде в небо поднимутся вертолеты Ми-8 с полотнищами флага и герба, а также самолеты Л-39 с дымами в красно-зеленых цветах.

«Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны придут официальные делегации государственных органов, трудовых коллективов столичных предприятий, представителей общественных и профсоюзных организаций, администраций районов, духовенство, депутаты, молодежь», – рассказала Инна Адамович, консультант управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры. Она также добавила, что в парке Победы планируется устроить интерактивные площадки с развлечениями, показательными выступлениями военнослужащих, а также провести выставку военной техники. Всего таких праздничных точек в Минске будет семь.

Владимир Станилевич, заместитель начальника управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел, обратил внимание на усиление контроля за порядком во время проведения мероприятий. Кроме этого, он еще раз напомнил о недопустимости использования незарегистрированной символики, особенно в такой день:

– Органы внутренних дел не дадут омрачить великий праздник Победы. Любое правонарушение будет пресекаться. Правонарушители будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск мобилизован на добросовестное несение службы и готов к обеспечению общественного порядка, – рассказал замначальника.

9 мая в 23:00 по традиции белорусы смогут увидеть праздничный фейерверк. Салют украсит небо во всех регионах страны.
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