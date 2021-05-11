Православные верующие отмечают Радуницу

Название праздника прoисходит от слова «радoсть», которую принесло людям Воскресение Госпoдне. В этот день православные отправляются на кладбища, чтобы помянуть усопших родственников, убрать их могилки и помолиться об упокоении душ близких.Кладбище в Христианстве – временное пристанище человека до воскрешения. По сути, оно является святым местом, где следует придерживаться некоторых правил поведения. Поэтому, отправляясь на кладбище, чтобы помянуть близких, помните о нескольких простых рекомендациях: ведите себя тихо, не кричите, громко не спорьте и не ругайтесь.Также не рекомендуется оставлять на могилах еду, поскольку церковь считает эту традицию языческой. Продукты, кроме всего прочего, привлекают птиц и бродячих собак, которые разносят остатки пищи по территории кладбища.Кроме кладбищ православные христиане посещают на Радуницу церковь. Священнослужители советуют прежде, чем отправиться на могилу близкого, сходить в храм и подать записку с именем покойного для поминовения, помолиться и поставить свечку за упокой.На Радуницу обычно после вечернего богослужения или литургии служится полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Считается, что для того, чтобы молитва обрела особую силу, в этот день нужно причаститься.Вместе с тем на Радоницу принято подавать милостыню нищим и угощать нуждающихся.