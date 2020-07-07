Православные христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя

Православные христиане сегодня, 7 июля, отмечают Рождество Иоанна Предтечи – праздник, установленный в честь рождения сына у престарелых родителей, не имевших до этого детей (священника Захарии и Елисаветы, которая была родственницей Пресвятой Богородицы).

Рождество Иоанна Предтечи – один из немногих православных праздников, когда отмечается рождение прославляемого лица. Так, в названиях других православных праздников слово «рождество» (рождение) встречается всего лишь дважды — речь о Рождестве Христове и Рождестве Пресвятой Богородицы. Данный факт подчеркивает исключительное положение Иоанна Предтечи среди святых, почитаемых православной церковью.

Иоанн после смерти родителей жил в пустынях, но, когда ему исполнилось 30 лет, он пришел в долину Иордана и начал проповедовать. Он призывал людей покаяться, говорил о Суде над миром. Люди шли из окрестных городов к реке Иордан, в которой Иоанн крестил народ водой.

Когда Иисус пришел креститься на реку Иордан, Иоанн счел себя недостойным крестить Спасителя, но тот ответил ему, что так надлежит свершиться правде. Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса.

Иоанн был казнен по приказу правителя Галилеи Антипы во время застолья. Его ученики похоронили Иоанна в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова. День его мученической смерти вспоминается православными 11 сентября.