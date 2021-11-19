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Правительство установило минимальную предельную стоимость охотничьей путевки

Правительство установило минимальную предельную стоимость охотничьей путевки и разрешения на добычу охотничьего животного. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №662 от 16 ноября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале


Минимальная предельная стоимость охотничьей путевки на один день охоты составляет Br3, на один сезон - BYN 20.

Касаемо разрешений на добычу охотничьего животного, определена одна минимальная предельная стоимость для граждан Беларуси и граждан государств - членов Евразийского экономического союза, другая - для граждан иных стран. Также есть различия в зависимости от вида, пола и возраста животного.

Отдельно установлена минимальная предельная стоимость охотничьих путевок к разрешениям на добычу охотничьего животного (с каждого охотника). Так, для всех видов копытных, глухаря и тетерева она составит BYN 5.

Документом также определена новая минимальная предельная стоимость продукции охоты, которая варьируется от BYN 1 до BYN 5 тыс. в зависимости от вида продукции.

Фото из архива БЕЛТА
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