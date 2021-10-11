Правительство Таиланда с 1 ноября отменит карантин для вакцинированных от COVID-19 туристов из некоторых стран

Правительство Таиланда приняло решение с 1 ноября отменить карантин для прошедших полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции туристов, прибывающих из некоторых стран с низким уровнем распространения COVID-19, информирует ТАСС.
– Я поручил минздраву и центру по борьбе с коронавирусом в королевстве рассмотреть в срочном порядке в течение этой недели вопрос допуска с 1 ноября международных путешественников в страну, если они полностью вакцинированы и прибывают в Таиланд самолетом из стран с низким уровнем распространения инфекции, – сообщил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.
Он также уточнил, что получившим прививки от коронавируса не придется проходить карантин, однако они будут обязаны сдать ПЦР-тесты.
В Таиланде, где проживают 69,6 млн человек, первый случай заражения новой инфекцией был зарегистрирован 13 января прошлого года. Согласно информации минздрава королевства, за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. человек, число летальных исходов составило 60. За все время диагноз COVID-19 в Таиланде поставили 1,72 млн раз, выздоровели по меньшей мере 1,59 млн человек, умерли 17,7 тыс. пациентов.
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