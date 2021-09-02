Правительство скорректировало правила получения белорусской визы

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Визовыми правилами установлены виды виз Беларуси и порядок их выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства. В частности, изменениями предусмотрено, что список государств, неблагополучных в миграционном отношении, определяется Министерством иностранных дел по согласованию с Государственным пограничным комитетом, Комитетом государственной безопасности и Министерством внутренних дел.Также установлено, что въездная виза может быть индивидуальной или групповой. Групповая въездная виза выдается при условии одновременного въезда в Беларусь или транзита через ее территорию иностранцев численностью 10 и более человек, объединенных общей целью поездки и передвигающихся по территории страны в составе группы.Могут выдаваться однократные и двукратные групповые визы типа В (транзитная виза), а также однократные групповые визы типа С (краткосрочная виза) следующих категорий: участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках (спорт/культура/навука/адукацыя), туризм (турызм).Кроме того, в числе изменений – возможность предоставления визовой заявки в орган выдачи визы иностранцем лично, по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг, если иное не предусмотрено визовыми правилами, а также дополнение требований к документу для выезда за границу, представляемому иностранцем.Некоторые положения постановления начали действовать 1 сентября, остальные вступают в силу с 3 сентября.