Правительство скорректировало госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества

Постановлением корректируются объемы финансирования мероприятий госпрограммы в части их приведения в соответствие с законом "О республиканском бюджете на 2020 год", а также доходами республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации на 2020 год.– подчеркнули в Минсвязи.Этот год является завершающим для реализации госпрограммы. Как пояснили в Минсвязи, практические результаты многих проектов станут доступными широкому кругу пользователей по итогам завершения госпрограммы с 2021 года (ID-карта, электронные сервисы, масштабирование проектов "Электронный рецепт" и "Электронная школа" и др.).– отметили в Минсвязи.