Правительство России утвердило перечень недружественных стран

Дом правительства РФ. Фото:

ТАСС

– сказано в распоряжении российского правительства.В отношении США и Чехии будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а Соединенные Штаты – ни одного.