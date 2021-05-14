Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В нем две страны: США и Чехия, пишет ТАСС.
Дом правительства РФ. Фото: ТАСС
«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>», – сказано в распоряжении российского правительства.
В отношении США и Чехии будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а Соединенные Штаты – ни одного.
Опубликовано:
1777
Правительство России утвердило перечень недружественных стран
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter