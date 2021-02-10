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Правительство расширило список организаций, которые могут доставлять лекарства

В Беларуси расширен список организаций, которые могут заниматься доставкой лекарств. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 февраля 2021 года № 74 официально размещено в среду, 10 февраля, на Национальном правовом интернет-портале.


До этого в перечень организаций, которые имеют право заниматься доставкой лекарственных средств, входили 29 субъектов хозяйственной деятельности. В настоящий момент список включает еще 15. Среди них – Брестское, Витебское, Гомельское и Гродненское РУП "Фармация", "АБФармация", "Белэкрос", "ДКМ-ФАРМ", "ФАРМ-ПРОДУКТ", "Аптека № 28", "Бальзам", "Белтрейдсервис", "Доктор Время", "КосмоФарма", "Нелли-Фарм", "Сеть аптек".

Документ принят для исполнения Указа от 24 апреля 2020 года № 143 "О поддержке экономики" и вступит в силу после официального опубликования.

Фото: pixabay.com
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