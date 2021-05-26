Правительство подготовило комплекс защитных мер в ответ на санкционное давление Запада

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Однако эти результаты не нравятся тем, кто потерпел неудачу в попытках уличного блицкрига и сделал ставку на разрушение экономики страны и падение жизненного уровня населения, констатировал Роман Головченко:В связи с этим, сказал Премьер-министр, Запад решил форсировать санкционный удар. Мишенью должны стать белорусские предприятия. В расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям, о благополучии которых они якобы пекутся, отметил Роман Головченко:При этом Роман Головченко заметил, что в условиях санкционного давления Правительству придется заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости.