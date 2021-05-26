Правительство подготовило комплекс защитных мер в ответ на санкционное давление Запада

Об этом заявил сегодня Премьер-министр Роман Головченко в Овальном зале Дома Правительства. Он отметил, что вопреки прогнозистам из западных агентств, предрекавшим нам стагнацию и падение, белорусская экономика набрала неплохой темп. Говоря о результатах работы за 4 месяца, Премьер-министр подчеркнул, что темп роста ВВП составил 102,5 процента к уровню прошлого года:
Фото: БЕЛТА
– Обеспечен высокий рост объемов промышленного производства – 111 процентов при минимальном уровне складских запасов. Высокими темпами растет экспорт. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли – более 800 миллионов долларов. Это рекордный показатель за последние десять лет. Значительно улучшились финансовые показатели работы реального сектора экономики. Доходы населения в реальном выражении выросли почти на 3 процента, зарплата – на 6 процентов, пенсии – на 2,7 процента. Не допущено роста безработицы.
Однако эти результаты не нравятся тем, кто потерпел неудачу в попытках уличного блицкрига и сделал ставку на разрушение экономики страны и падение жизненного уровня населения, констатировал Роман Головченко:
– Нас методично пробуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никакими методами. Первая спланированная операция по разрушению финансовой системы страны, начавшаяся сразу после провала уличной фазы, с треском провалилась. Цель была простая –отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался. Белорусский рубль не только стабилен, но и постепенно укрепляется к другим мировым валютам. Приток валюты в банк на протяжении всего периода этого года больше, чем отток. А золотовалютные резервы только за апрель выросли на 338 миллионов долларов и на 1 мая составили 7,3 миллиарда долларов.
В связи с этим, сказал Премьер-министр, Запад решил форсировать санкционный удар. Мишенью должны стать белорусские предприятия. В расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям, о благополучии которых они якобы пекутся, отметил Роман Головченко:
– Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению Президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию: от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей.
При этом Роман Головченко заметил, что в условиях санкционного давления Правительству придется заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости.
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Правительство подготовило комплекс защитных мер в ответ на санкционное давление Запада
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