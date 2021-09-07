Правительство перераспределило по областям субвенции на строительство жилья

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Согласно документу будут перераспределены средства субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилья, и субсидий на погашение основного долга по этим кредитам.Всего планируется перераспределить 322,7 млн рублей. Из них в консолидированный бюджет Брестской области поступит более 88,3 млн, Витебской области – более 37,7 млн, Гомельской – свыше 55,7 млн, Гродненской – почти 38 млн, Минской – более 42,3 млн, Могилевской – свыше 38,6 млн. В бюджет белорусской столицы из этих средств будет направлено более 22 млн рублей.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.