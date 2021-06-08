Правительство определило стоимость средств маркировки. Соответствующее постановление Совета Министров № 311 от 4 июня 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Фото: БЕЛТА
Стоимость средства маркировки без учета налога на добавленную стоимость составит 2 копейки. Это касается унифицированного контрольного знака, кода маркировки и знака защиты.
Стоимость защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации будет равна 2 рублям.
Постановление вступает в силу с 8 июля.
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