Правительство определило стоимость средств маркировки

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БЕЛТА

Стоимость средства маркировки без учета налога на добавленную стоимость составит 2 копейки. Это касается унифицированного контрольного знака, кода маркировки и знака защиты.Стоимость защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации будет равна 2 рублям.Постановление вступает в силу с 8 июля.