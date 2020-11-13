Правительство одобрило проект кредитного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК (программа неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, этап I) в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление Совета Министров от 11 ноября 2020 года № 638 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Речь идет о привлечении в 2020–2022 годах внешнего государственного займа Фонда ОПЕК в размере 20 миллионов долларов на 18 лет для финансирования мероприятий в сфере здравоохранения.
Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Фонд международного развития ОПЕК – международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами – членами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
Фото: архив БЕЛТА
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Правительство одобрило привлечение 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
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