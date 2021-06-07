Правила безопасного загара: косметолог рассказала, как выбрать оптимальное солнцезащитное средство в соответствии с фототипом кожи

О том, какие эффекты на кожу оказывает ультрафиолет и как определить свой фототип кожи и в соответствии с этим выбрать оптимальное солнцезащитное средство, объяснила врач дерматовенеролог, косметолог, трихолог Амира Приманова на своем YouTube-канале.
Специалист указала на доказанный факт – ультрафиолетовое излучение способствует более быстрому фотостарению. Она также упомянула, некоторые кожные заболевания обостряются под действием ультрафиолета.
– На солнечное излучение кожа каждого человека реагирует по-своему. По уровню светочувствительности кожа делится на 6 фототипов. Существует даже специальная шкала, разработанная в 1975 году известным американским дерматологом Томасом Фитцпатриком. Она представляет собой способ оценки реакции различных оттенков кожи человека на воздействие УФ-излучения, – рассказала косметолог и перечислила основные фототипы.
Первый – очень светлый оттенок, кожа практически не загорает. Высок риск ожогов. Безопасное время нахождения на солнце – 5–7 минут.
Второй – тоже довольно светлый оттенок, высокая чувствительность к УФ-излучению. Риск ожогов большой, можно находиться под лучами до 10 минут.
Третий – светлый или светло-оливковый оттенок, хорошо принимает загар. Под прямыми солнечными лучами можно быть до 20 минут.
Четвертый – светло-коричневый оттенок, шансы ожога – минимальные. Загар ложится на кожу хорошо, время нахождения на солнце без дискомфорта – до 30 минут.
Пятый – коричневый оттенок кожи, люди не обгорают вообще. Под воздействием лучей кожа становится темнее. Ожогов не будет, даже если быть на солнце три часа, но лучше ограничиться 40 минутами.
Шестой – самый темный, рисков обгореть нет вообще.
– В солнцезащите нуждаются первые три фототипа. Остальным специальные кремы не нужны: у них высокий уровень меланина, – пояснила дерматовенеролог.
Cпециалист также рассказала, что представляет собой SPF.
– Показатель SPF говорит о качестве защиты. Он имеет прямое отношение к ожогам и покраснениям, а к гиперпигментации – косвенное. О том, насколько средство защищает от фотостарения, SPF не говорит, – пояснила эксперт.
Амира Приманова также поделилась, какое защитное средство лучше выбирать:
– Представители первых 3-х фототипов, если они проживают в северных регионах, в защитных кремах нуждаются только в том случае, если проходят курс пилингов или других агрессивных косметологических процедур, ведут активную борьбу с гиперпигментацией, пользуются ретиноидами. Если всего этого нет, достаточно средства с SPF 30, – дала совет врач и добавила, что солнцезащитное средство нужно наносить равномерно количеством 2 мм на квадратный сантиметр. То есть минимум шесть чайных ложек (6 г средства) для тела взрослого человека. При этом для лица – около 1,5 г средства, столько же на зону шеи и декольте. По ее словам, если наносить меньше крема, его эффективность снижается.
Фото: pixabay.com
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Правила безопасного загара: косметолог рассказала, как выбрать оптимальное солнцезащитное средство в соответствии с фототипом кожи
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.