Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Пожар произошел на проспекте Победителей в Минске

Пожар произошел на проспекте Победителей в Минске

Сегодня ночью в милицию поступило сообщение о возгорании помещения товарищества собственников, которое является рабочим местом председателя. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.


Прибыв на место происшествия, сотрудники милиции обнаружили развешенную бело-красно-белую символику, бутылки от спиртного и остатки продуктов. Следов взлома входной двери не было. 


 Сейчас правоохранители устанавливают, кто причастен к преступлению. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Чем удивят усадьбы Деда Мороза в регионах
Почему сегодня использованная бумага превратилась в ценное сырье и как нам научиться на этом зарабатывать
Отечественные ленты покоряют зарубежных зрителей
Стало известно, когда Facebook выпустит криптовалюту
Все сельские средние школы Ошмянского района оснастили мультибордами
«В 51 не поздно»: Звезда сериала «Друзья» сделал предложение своей девушке
Лукашенко о перспективах развития здравоохранения: ломать практически ничего не надо
Дачник лишился ног из-за укуса паука
В Витебской области будут строить дома на электричестве
Лукашенко прокомментировал обеспечение жильем молодых специалистов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Честно и убедительно
Пожар произошел на проспекте Победителей в Минске
В мирный характер протестов уже совсем не верится
Самородок из Гомеля: 120 лет со дня рождения Григория Пукста
Расписание поездов, рост пенсий, начало учебного года у военных. Что изменится в Беларуси в декабре
Лукашенко рассказал о перспективах вакцинации от коронавируса и производства собственной вакцины
Лукашенко высказался о новой Конституции
Брест по заболеваемости COVID-19 достиг уровня первой волны
Лукашенко положительно оценил работу региональных штабов, созданных для противодействия распространению коронавируса
В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе
Лукашенко о зарплатах врачей, работающих с COVID-19: важно сохранить этот уровень
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не сотвори
Житель Гродно пытался купить криптовалюту и остался без реальных денег
Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"
Названы три основных вещества, укрепляющих иммунитет
Белорусскому литературоведу Владимиру Гниломедову присудили премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова
В Могилеве два брата-хулигана отобрали у прохожего икру
Лукашенко прокомментировал корреляцию воскресных протестов и роста заболеваемости
Лукашенко: Беларусь готова помочь Польше в лечении больных коронавирусом
В Чечерске пьяный подросток разгромил в парке инсталляцию
Лукашенко: если кто-то на кого-то хочет надавить политически – используют COVID-19
Помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич посетил завод крупнопанельного домостроения Витебского ДСК
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Незлопамятны и рассудительны
Лукашенко пообещал посетить ряд медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусом
Стало известно, как будет выглядеть гражданский электрический мотоцикл «Калашникова»
Полмиллиона педагогов повысили квалификацию в Минском областном институте развития образования, который празднует сегодня юбилей
Плательщики юго-восточного региона Могилевщины за десять месяцев пополнили бюджет области на 130,8 млн рублей
Протоиерею Федору Повному присвоено звание почетного доктора Белорусской государственной академии искусств
Все ТЦСОН Минска до конца года будут обеспечены траволаторами
Лукашенко о ситуации с COVID-19: весь мир убедился, что мы прошли этот путь правильно
Новый печальный антирекорд. В России впервые выявили больше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки
Не пустили в гости – поджег дверь. В Лидском районе мужчина отомстил соседке
Бреславские хасиды выразили благодарность белорусскому государству за помощь паломникам в сентябре
мнение
Виктория КОХНО
Влево-вправо смотри и поймешь, что внутри...
Беларусь и Молдова обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, гололед и от -5 °С до +4 °С
Известная австрийская деревня сменит название из-за наплыва туристов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ