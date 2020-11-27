Пожар произошел на проспекте Победителей в Минске

Сегодня ночью в милицию поступило сообщение о возгорании помещения товарищества собственников, которое является рабочим местом председателя. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Прибыв на место происшествия, сотрудники милиции обнаружили развешенную бело-красно-белую символику, бутылки от спиртного и остатки продуктов. Следов взлома входной двери не было.
Сейчас правоохранители устанавливают, кто причастен к преступлению.
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