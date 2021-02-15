Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение

Приветствие участникам форума и председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой прислал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В правительственной телеграмме говорится:
– Уважаемые товарищи, дорогие братья и сестры, дорогая Наталья Ивановна! Ваше Всебелорусское народное собрание стало огромным достоянием Беларуси и русского мира, оно внесло важный вклад в промышленный рост, в умножение научного потенциала, в обустройство села, в крепкое и достойное образование. Низкий вам поклон за этот образец великого созидательного труда!
Всем, кто вышел из границ нашей общей Родины – СССР – вы дали пример бережного отношения к родной земле, к своей истории и своей судьбе. Вы не допустили олигархической вольницы, криминального разгула и националистических вывертов.
В минувшем году Беларусь пережила сложное испытание, и мы вспоминаем о нем с гордостью за белорусский народ. Вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение. Вы сделали это с большим достоинством и истинным осознанием ценностей свободы и справедливости.
Прекрасен и тонок белорусский орнамент. Также тонко и точно отражены в народном сознании лучшие качества – трудолюбие и мудрость, коллективизм и рассудительность, не показной, а глубинный патриотизм. Этого никогда не поймут и не простят вам западные политиканы. Устойчивость Беларуси не дает им покоя, сторонники «нового мирового порядка» делают все, чтобы разделить наши народы. Но это означает только одно: курс на единение России и Беларуси – самый правильный, надежный и перспективный. Нашим противникам никогда не понять, что этот братский союз – не механическое сложение территорий, это даже не единство хозяйственных связей, это соединение целого ради продолжения тысячелетней исторической традиции. Наша самая масштабная и глубокая скрепа – это Великая общая Победа над вселенским злом нацизма. Спасибо вам за то, что за 30 лет после предательского разрушения СССР белорусское сердце не утратило остроту боли за каждого, чью жизнь отобрало нашествие фашистской орды.
Как сообщалось ранее, в ходе первого рабочего дня Всебелорусского народного собрания Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проинформировала, что в адрес форума поступило более 40 приветственных посланий из 14 стран мира.
Фото: БЕЛТА
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Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение
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