Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение

Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение

Приветствие участникам форума и председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой прислал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В правительственной телеграмме говорится:


– Уважаемые товарищи, дорогие братья и сестры, дорогая Наталья Ивановна! Ваше Всебелорусское народное собрание стало огромным достоянием Беларуси и русского мира, оно внесло важный вклад в промышленный рост, в умножение научного потенциала, в обустройство села, в крепкое и достойное образование. Низкий вам поклон за этот образец великого созидательного труда!

Всем, кто вышел из границ нашей общей Родины – СССР – вы дали пример бережного отношения к родной земле, к своей истории и своей судьбе. Вы не допустили олигархической вольницы, криминального разгула и националистических вывертов.

В минувшем году Беларусь пережила сложное испытание, и мы вспоминаем о нем с гордостью за белорусский народ. Вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение. Вы сделали это с большим достоинством и истинным осознанием ценностей свободы и справедливости.

Прекрасен и тонок белорусский орнамент. Также тонко и точно отражены в народном сознании лучшие качества – трудолюбие и мудрость, коллективизм и рассудительность, не показной, а глубинный патриотизм. Этого никогда не поймут и не простят вам западные политиканы. Устойчивость Беларуси не дает им покоя, сторонники «нового мирового порядка» делают все, чтобы разделить наши народы. Но это означает только одно: курс на единение России и Беларуси – самый правильный, надежный и перспективный. Нашим противникам никогда не понять, что этот братский союз – не механическое сложение территорий, это даже не единство хозяйственных связей, это соединение целого ради продолжения тысячелетней исторической традиции. Наша самая масштабная и глубокая скрепа – это Великая общая Победа над вселенским злом нацизма. Спасибо вам за то, что за 30 лет после предательского разрушения СССР белорусское сердце не утратило остроту боли за каждого, чью жизнь отобрало нашествие фашистской орды.

Как сообщалось ранее, в ходе первого рабочего дня Всебелорусского народного собрания Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова проинформировала, что в адрес форума поступило более 40 приветственных посланий из 14 стран мира.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Память воинов-афганцев почти в Бресте
Ректор БГУ рассказал о подготовке к празднованию столетнего юбилея
В Речице заведующая мебельным магазином обокрала его на 60 тысяч рублей
В Гомельской области на расчистке дорог задействовано более 190 единиц снегоуборочной техники
Казахстан представит обширную страновую экспозицию на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке
В Октябрьском районе молодой сельчанин получил два года колонии за хранение конопли
Samsung представил смартфон с гигантской автономностью
В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку
На Australian Open определились все четвертьфиналисты
Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Шварценеггер – о Власове: этот человек был не просто отличным атлетом – он был великим мыслителем
Стоматолог развеял мифы о чистке зубов
Компания молодых людей пыталась угнать в полесском регионе Гомельщины семь легковушек
В Столинском районе годовалый малыш отравился каплями для глаз
БУТБ намерена содействовать экспорту белорусской сельхозпродукции в Брянскую область
В Наровлянском районе в загоревшемся доме погиб немолодой сельчанин
В Витебске почтили память воинов-интернационалистов
Биржа: 15 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с коронавирусом, выписаны 827
Исследователи установили, что южноафриканские штаммы коронавируса опаснее британских
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
Слесарь из Лиды угрожал расправой участковому инспектору
Врач назвала пять причин резкого набора веса
Зюганов – в адрес ВНС: вы не только сделали принципиальный выбор при избрании Президента, но и отстояли свое решение
Мир за выходные: импичмент Трампа, выборы в Каталонии и демонстрации в Мьянме
Матвиенко: только народ Республики Беларусь вправе определять будущее своей страны
В России отзовут более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray
В Сенненском районе сын до смерти избил мать – расследование завершено
В Гомеле экс-идеолог горисполкома осуждена за взятки на четыре с половиной года колонии
Отпуска белорусов соответствуют нормам Международной организации труда
Макей: подлинная демократия должна вызреть внутри общества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
Среди молодых людей, участвовавших в ВНС, много тех, кто готов нести серьезную управленческую и политическую нагрузку – Шпаковский
Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве мужчины в 2012 году
Политолог: разговоры о правах человека и демонизация государств происходят тогда, когда возникают определенные экономические интересы
Hyundai показал необычный салон нового электрического кроссовера
В Могилеве сотрудники МЧС помогли годовалой девочке
Прогноз погоды на 16 февраля: без существенных осадков, гололедица и до 26 градусов мороза
Озвучена главная ошибка при мытье головы
В Индии в результате схода ледника погибли 53 человека
Лукашенко: отношения Беларуси и Сербии неподвластны изменчивой политической конъюнктуре
Саснович не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Мельбурне
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
В России зарегистрировали 14 207 новых случаев заражения COVID-19
Рыболовный фестиваль пройдет 20 февраля в Минском районе
Минская область планирует в два раза увеличить поставки продовольствия в Китай
Авторы
СКАНИРУЙТЕ