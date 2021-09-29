Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Пойти в лес и вернуться: «Школа выживания» для пенсионеров проходит в Витебском районе

Пойти в лес и вернуться: «Школа выживания» для пенсионеров проходит в Витебском районе

В Витебском районе сегодня проходит «Школа выживания» для пенсионеров.


Состязания в необычной форме для пожилых людей проводят сотрудники МЧС на территории военно-спортивного комплекса «Зубр» в деревне Зуи. Таким необычным образом витебские спасатели решили привлечь внимание лиц пожилого возраста к вопросам обеспечения безопасности.


Условия акции максимально приближены к реальности. Решая теоретические и практические задания пенсионеры, получают необходимые навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом акцент сделан на правилах похода в лес. В задачу участников входит оказать первую помощь человеку, сориентироваться на местности, оказать помощь терпящему бедствие на воде, развести костер из подручных средств.


Мероприятие проходит впервые в рамках республиканской акции МЧС «С заботой о безопасности малой Родины» и приурочено к Дню пожилого человека.










bogacheva@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы