Пойти в лес и вернуться: «Школа выживания» для пенсионеров проходит в Витебском районе

В Витебском районе сегодня проходит «Школа выживания» для пенсионеров.





Состязания в необычной форме для пожилых людей проводят сотрудники МЧС на территории военно-спортивного комплекса «Зубр» в деревне Зуи. Таким необычным образом витебские спасатели решили привлечь внимание лиц пожилого возраста к вопросам обеспечения безопасности.





Условия акции максимально приближены к реальности. Решая теоретические и практические задания пенсионеры, получают необходимые навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом акцент сделан на правилах похода в лес. В задачу участников входит оказать первую помощь человеку, сориентироваться на местности, оказать помощь терпящему бедствие на воде, развести костер из подручных средств.





Мероприятие проходит впервые в рамках республиканской акции МЧС «С заботой о безопасности малой Родины» и приурочено к Дню пожилого человека.





































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