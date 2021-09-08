Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ногинске

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ногинске сняли на видео, сообщает РИА Новости.
На кадрах видны два разрушенных этажа одного из подъездов. Часть окон в доме выбита, вокруг строения разбросаны обломки.
Инцидент произошел рано утром 8 сентября в городском округе Богородский в Подмосковье. В девятиэтажном доме на ул. 28 Июня, д. 9а, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушились три этажа строения, повреждены 24 квартиры. В МЧС сообщили о девяти пострадавших. Еще троих, в том числе двоих детей, спасли. Четыре человека доставлены в медучреждение: состояние троих оценивается как средней тяжести, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Под завалами могут находиться еще два человека. На месте работают экстренные службы. Более 170 жителей подмосковного дома эвакуировали.
СК завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава Подмосковья выехал на место взрыва в Ногинске.
Видео: РИА Новости