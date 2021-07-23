Автопроизводитель Mercedes-Benz представил первый снимок электрокроссовера Maybach EQS SUV. Дата выхода люксовой версии «зеленой» машины в настоящий момент неизвестна. До этого штутгартской марке нужно выпустить «обычный» EQS SUV, информирует Motor.ru.
Судя по тизеру, на котором видна часть кормы будущего Mercedes-Maybach EQS SUV, автомобиль получит задние зауженные фонари особенной формы, соединенные тонкой полосой. С одноименным седаном, презентация которого прошла весной, новую машину будет роднить схожий рисунок диодов.
Информация о технической «начинке» новинки не поступала. Однако автолюбители ожидают, что транспортное средство разделит силовую установку с седаном EQS. Если это действительно будет так, то в кроссовер установят два электромотора, причем «Майбаху» может достаться 761-сильный вариант установки, которую марка проверяет на «заряженном» Mercedes-AMG EQS.
Ранее Mercedes-Benz разместил еще один тизер: на нем представлен шоу-кар Vision EQXX, который станет самым дальнобойной электрокаром Mercedes-Benz с запасом хода 1200 километров.
Фото: Mercedes-Benz
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Появилось первое изображение электрического кроссовера Mercedes-Maybach
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