Цель проекта – создание безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих посетителей, а также посетителей с нарушениями органов движения.
Ряд мероприятий в рамках социальной программы готовят Национальный исторический музей Беларуси и компания JTI. Программа предполагает включение в экспозицию музея копий экспонатов, которые схожи с оригиналами не только по форме, но также по весу и фактуре. Рассказ экскурсовода теперь дополнен возможностью «увидеть» эти предметы с помощью прикосновений. Ряд предметов сопровождают их дескрипции шрифтом Брайля.
Создаются объекты музейной инфраструктуры, которые позволят посетителям ориентироваться в музейном пространстве и воспринимать информацию об исторических артефактах. Сотрудниками отдела музейных коммуникаций разработана навигация по экспозиции для слабовидящих посетителей, в стадии создания – тактильные разметки.
Создание безбарьерной среды для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осложняется особенностями архитектуры здания, в котором располагается музей. Оно построено в 80-х годах XIX века и является историко-культурной ценностью. Но теперь доступ во все залы трех этажей музея стал возможен.
К проекту подключены специалисты ряда учреждений, в том числе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
Фото: histmuseum.by
Опубликовано:
585
Появилась социальная программа «Инклюзивная Беларусь. Включись в музей»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter