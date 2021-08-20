Появились снимки Geely Atlas Pro с дизайном в стиле Lada

Китайская автомобилестроительная компания Geely производит для домашнего рынка особенную версию Atlas Pro с нестандартным дизайном передка. Судя по снимкам, размещенным сайтом Sohu, транспортное средство получит X-образную решетку радиатора – элемент, похожий на российские Lada Vesta и XRay, а также современные модели Mitsubishi, передает Motor.ru.
Geely Atlas Pro – это знакомый автолюбителям Atlas, только нового поколения. Пока кроссовер только готовится к выходу на российский рынок, в Китае для него уже придумали особую версию X: единственным отличием от классического Atlas Pro/Boyue стала решетка радиатора. Вместо стандартной концентрической решетки установили большую Х-образную. Данный элемент придает новинке более агрессивный вид.
Новая решетка напоминает фирменный Х-стиль российской Lada и отчасти – дизайн современных автомобилей Mitsubishi. В остальном же Atlas Pro/Boyue остался прежним: производители сохранили задние фары, установили в авто 1,8-литровый турбодвигатель.
Фото: Sohu.com