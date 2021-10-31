Повышение БПМ, увеличение детских пособий и соцпенсий – что изменится с 1 ноября

Бюджет прожиточного минимума вырастет на 1,6%
Новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 288,01 рубля, что на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября. Такой показатель устанавливается с 1 ноября 2021 года до конца января 2022-го.
Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября): трудоспособное население – 321,22 рубля, пенсионеры – 217,99 рубля, дети в возрасте до трех лет – 180,64 рубля, дети от 3 до 6 лет – 251,26 рубля, дети от 6 до 18 лет – 307,98 рубля.
Увеличатся пособия на детейВ связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 ноября в Беларуси будут пересмотрены размеры детских пособий.
Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит 2880,1 рубля (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей – 4032,14 рубля (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере 288,01 рубля, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) – в размере 144,01 рубля.
Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида – 201,61 рубля, на других детей в семье – 144,01 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит 288,01 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 345,61 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, – 201,61 рубля.
Вырастут социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерамСоразмерно БПМ увеличиваются социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре–январе для людей в возрасте 80 лет и старше составит 72 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет – 54 рубля. Надбавка для инвалидов I группы составит 72 рубля, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – 36 рублей.
Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) повышаются следующим образом: инвалидам I группы, включая инвалидов с детства, – до 316,81 рубля, инвалидам с детства II группы – 273,61 рубля, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка – 244,81 рубля, инвалидам III группы – 216,01 рубля, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (для женщин – 60 лет, мужчин – 65) – 144,01 рубля, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья – от 230,41 рубля до 316,81 рубля. Также достигшие пенсионного возраста родители детей-инвалидов, имевших ранее третью, четвертую степень утраты здоровья, а затем признанных инвалидами с детства I группы, при условии ухода за такими детьми не менее 20 лет также получают социальные пенсии, размер которых вырос до 283,39 рубля.
Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 288,01 рубля (в случае ухода за одним таким человеком) и до 345,61 рубля (за двумя и более).
Повышение размера пенсии ждет и иные категории получателей, в том числе Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).