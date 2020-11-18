Повестка дня НКС Совета Республики: развитие кластерной стратегии

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Три года назад в городе был создан необычный нефтехимический кластер. В него вошли Полоцкий госуниверситет, ОАО «Нафтан» и как координатор – Новополоцкий горисполком. Позже к кластеру присоединились другие предприятия и организации. Что в итоге дал городу нефтепереработчиков такой шаг, какие задачи стоят перед кластером сейчас? Почему назрело решение о создании ассоциации и чего от нее ждут обычные горожане? Эти и другие вопросы во главе с Натальей Кочановой детально обсуждали на выездном заседании НКС. Участие в актуальном диалоге приняли члены Совета Республики, представители министерств, других государственных органов и организаций.Прежде всего участники заседания ознакомились с работой градообразующего ОАО «Нафтан» и побывали в Полоцком госуниверситете, чтобы воочию видеть результаты работы Новополоцкого кластера. Перед началом диалога Наталья Кочанова отметила его важность:, отмечает:По итогам заседания НКС его участники пришли к выводу: кластерная стратегия требует дальнейшего изучения и развития. На примере Новополоцкого объединения должны быть выработаны общие для страны алгоритмы действий. В Научно-консультационный совет сегодня входят члены Совета Республики, представители научного сообщества, государственных органов, которые в результате обмена мнениями, обсуждения дискуссионных вопросов выработают рекомендации по практическому развитию кластеров, решению вопросов их финансирования, привлечения инвестиций. Так что кластерная политика будет рассматриваться НКС и в будущем.