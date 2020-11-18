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Повестка дня НКС Совета Республики: развитие кластерной стратегии

Сегодня в Новополоцке прошло выездное заседание Научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Тема – развитие инновационно-промышленного нефтехимического кластера. 


Три года назад в городе был создан необычный нефтехимический кластер. В него вошли Полоцкий госуниверситет, ОАО «Нафтан» и как координатор – Новополоцкий горисполком. Позже к кластеру присоединились другие предприятия и организации. Что в итоге дал городу нефтепереработчиков такой шаг, какие задачи стоят перед кластером сейчас? Почему назрело решение о создании ассоциации и чего от нее ждут обычные горожане? Эти и другие вопросы во главе с Натальей Кочановой детально обсуждали на выездном заседании НКС. Участие в актуальном диалоге приняли члены Совета Республики, представители министерств, других государственных органов и организаций. 


Прежде всего участники заседания ознакомились с работой градообразующего ОАО «Нафтан» и побывали в Полоцком госуниверситете, чтобы воочию видеть результаты работы Новополоцкого кластера. Перед началом диалога Наталья Кочанова отметила его важность:

– Создание и развитие кластеров – это поручение Президента. Цель – объединить воедино, в одну четкую систему науку, образование и производство. В итоге современные научные разработки становятся максимально доступны для предприятий. Ускоряются инновационные процессы, промышленность работает более прибыльно, снижается себестоимость продукции. Что немаловажно – появляется действенная цепочка подготовки кадров. Но кластеры –сравнительно новое течение для нашей страны, поэтому на основе анализа деятельности уже созданной в Новополоцке структуры нам предстоит выяснить, с какими проблемами сталкиваются первопроходцы и что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы работа таких объединений в стране была  эффективной. 
Прогрессивные научные разработки, создание хорошо оснащенной отраслевой лаборатории, охрана труда, подготовка высококвалифицированных кадров для «Нафтана» с учетом проводимой здесь модернизации производства и новых установок, вступающих в строй, – все это очень важно для Новополоцка. Поэтому для создания непрерывной цепочки образования в кластер наряду с ПГУ вошел политехнический колледж. А с 1 сентября в школах города появились уникальные для страны «нефтехимические» классы. Здесь учатся ребята в основном из семей нафтановцев и полимировцев – те, кто собирается продолжать семейную династию на производстве. 

Фото: БЕЛТА

Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Новополоцкого горисполкома, отмечает:

– Благодаря серьезному промышленному и научному потенциалу Новополоцк сегодня рассматривается как центр экономического роста. Кластерная стратегия не только повышает эффективность работы в этом направлении, но и дает импульс активизации инновационных процессов. Расширение числа участников кластера за счет других предприятий и учреждений, в том числе и зарубежных (в кластер уже вошел китайский представитель), позволит совершенствовать научно-техническую базу и кадровый потенциал города в целом. И что немаловажно – привлекать новые инвестиции. Наш следующий шаг – создание организации кластерного развития, то есть ассоциации, а также хорошо оснащенной современной отраслевой лаборатории.



По итогам заседания НКС его участники пришли к выводу: кластерная стратегия требует дальнейшего изучения и развития. На примере Новополоцкого объединения должны быть выработаны общие для страны алгоритмы действий. В Научно-консультационный совет сегодня входят члены Совета Республики, представители научного сообщества, государственных органов, которые в результате обмена мнениями, обсуждения дискуссионных вопросов выработают рекомендации по практическому развитию кластеров, решению вопросов их финансирования, привлечения инвестиций. Так что кластерная политика будет рассматриваться НКС и в будущем. 

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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